В поезде Сухум — Петербург не хватало воды и мест. РЖД пообещали баллы

Пассажиры поезда Сухум — Петербург рассказали о забитых вагонах, нехватке мест по купленным билетам и проблемах с водой. Перевозчик сослался на форс-мажор и пообещал бонусные баллы

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение пассажиров поезда Сухум — Санкт-Петербург, которые рассказали о странной ситуации с билетами. На одно место в плацкартном вагоне оказалось сразу по три человека, у всех в билетах указано одно и то же место. Также, по рассказам пассажиров, кому-то достались билеты в несуществующие вагоны поезда. «‎Ехать на таком поезде мне нужно 2 дня сидя, не отойти даже в туалет, потому что это место могут занять. Вода появилась только через 5 часов, белье даже не предложили. Некоторые люди здесь едут вообще без билета», — публикует канал комментарий пассажирки, которая села в поезд в Лазаревском районе Сочи.

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Юга.ру получили комментарий от АО «Федеральная пассажирская компания»: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум — Гагры. Для организации вывоза пассажиров из Абхазии были предприняты все имеющиеся возможности и задействованы все свободные мощности. На станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум — Санкт-Петербург с территории РФ был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало количество проданных билетов. Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами. Учитывая, что под посадку для пассажиров плацкартных вагонов были поданы вагоны СВ и купе, была вынужденно изменена схема рассадки пассажиров. Они размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах мест. Затруднения с размещением на местах оперативно решались поездной бригадой после посадки в поезд. Мы приносим извинения пассажирам и просим принять во внимание чрезвычайные обстоятельства произошедшего. Всем пассажирам поезда будут начислены 7000 баллов программы лояльности РЖД Бонус».