В Абхазию отменили поезда. Там размыло грунт под железной дорогой

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Александра Попова, unsplash.com
    © Фото Александра Попова, unsplash.com

Железнодорожное сообщение с Абхазией временно приостановили. Из-за сильных дождей пострадали пути

Из-за неблагоприятной погоды 10 июля закрыли движение на перегоне Гагра — Цандрипш Абхазской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В пути остановили поезда №306 Сухум — Москва и поезд №480 Сухум — Санкт-Петербург. Пассажиров автобусами доставят до станции Цандрипш. Оттуда их поездами отправят до конечных точек. 

На время ремонта все поезда, следующие в Абхазию, будут курсировать до станции Цандрипш. Сотрудники СКЖД пообещали возвращать и переоформлять билеты без дополнительных сборов.

В соцсетях пишут, что участок железной дороги Сочи — Гагра смыло. Пострадало 200 метров путей на перегоне Бзыбь — Гагра. На кадрах видно, что под путями размыло грунт.

Как писали Юга.ру, стихия снова ударила по Сочи. В городе затопило участки дорог, а в Сириусе пришлось эвакуировать людей. 

дорога на курорт Железная дорога Погода Поезда Сочи

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