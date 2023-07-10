В Абхазию отменили поезда. Там размыло грунт под железной дорогой

Из-за неблагоприятной погоды 10 июля закрыли движение на перегоне Гагра — Цандрипш Абхазской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В пути остановили поезда №306 Сухум — Москва и поезд №480 Сухум — Санкт-Петербург. Пассажиров автобусами доставят до станции Цандрипш. Оттуда их поездами отправят до конечных точек.

На время ремонта все поезда, следующие в Абхазию, будут курсировать до станции Цандрипш. Сотрудники СКЖД пообещали возвращать и переоформлять билеты без дополнительных сборов.

В соцсетях пишут, что участок железной дороги Сочи — Гагра смыло. Пострадало 200 метров путей на перегоне Бзыбь — Гагра. На кадрах видно, что под путями размыло грунт.