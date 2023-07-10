В Сочи затопило участок федеральной трассы, дорогу перекрыли. На улицах Адлера многокилометровые заторы
После дождя в Сочи образовались пробки в 9–10 баллов. Некоторые участки дорог затопило
После ночного ливня в Сочи временно перекрыли проезд на участках трассы А-147 Джубга — Сочи. Дорогу залило водой, сейчас она убывает.
В соцсетях пишут, что автомобилистов отправляют в объезд через поселок Молдовку.
На улице Каспийской поперек дороги развернуло автобус. Из-за этого там не могут проехать автомобили.
Также движение было затруднено на улице Ленина, сейчас оно возвращается в штатный режим.
«Яндекс.Карты» показывают в городе пробки 9-10 баллов. Сильные заторы на улицах Ленина, Каспийской и на Новом Краснополянском шоссе.
В мэрии Сочи сообщили, что в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Как писали Юга.ру, ночью спасатели эвакуировали жителей поселка в Сириусе. В пунктах временного размещения находятся более 60 человек.