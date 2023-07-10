В Сочи затопило участок федеральной трассы, дорогу перекрыли. На улицах Адлера многокилометровые заторы

После дождя в Сочи образовались пробки в 9–10 баллов. Некоторые участки дорог затопило

В соцсетях пишут, что автомобилистов отправляют в объезд через поселок Молдовку.

После ночного ливня в Сочи временно перекрыли проезд на участках трассы А-147 Джубга — Сочи. Дорогу залило водой, сейчас она убывает.

На улице Каспийской поперек дороги развернуло автобус. Из-за этого там не могут проехать автомобили.

Также движение было затруднено на улице Ленина, сейчас оно возвращается в штатный режим.

«Яндекс.Карты» показывают в городе пробки 9-10 баллов. Сильные заторы на улицах Ленина, Каспийской и на Новом Краснополянском шоссе.