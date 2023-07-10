В Сочи затопило участок федеральной трассы, дорогу перекрыли. На улицах Адлера многокилометровые заторы

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/chp_sochi
    © Кадр из видео t.me/chp_sochi

После дождя в Сочи образовались пробки в 9–10 баллов. Некоторые участки дорог затопило

После ночного ливня в Сочи временно перекрыли проезд на участках трассы А-147 Джубга — Сочи. Дорогу залило водой, сейчас она убывает.

В соцсетях пишут, что автомобилистов отправляют в объезд через поселок Молдовку.

На улице Каспийской поперек дороги развернуло автобус. Из-за этого там не могут проехать автомобили. 

Также движение было затруднено на улице Ленина, сейчас оно возвращается в штатный режим. 

«Яндекс.Карты» показывают в городе пробки 9-10 баллов. Сильные заторы на улицах Ленина, Каспийской и на Новом Краснополянском шоссе. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В мэрии Сочи сообщили, что в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Как писали Юга.ру, ночью спасатели эвакуировали жителей поселка в Сириусе. В пунктах временного размещения находятся более 60 человек. 

Автомобили Дороги Сочи

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