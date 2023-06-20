Краснодарские власти рассказали, какие школы и детские сады откроют в 2023 году
К 20 июня в Краснодаре строят 65 социальных объектов — мэрия
С 1 сентября учеников примет школа на 1550 мест в ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском, сообщает администрация Краснодара.
Результаты ОГЭ по русскому языку направили в школы Краснодарского края:
По данным мэрии, в ЖК «Достояние» учебное учреждение на 1550 мест готово на 99%. На улице Планетной в поселке Плодородном работы выполнены на 97%, а по Тверской в поселке Российском — на 85%.
Еще одна школа на 300 мест откроется в Новознаменском жилом районе по улице Демидовской, 63. Готовность объекта — 92%.
Разрешение на ввод в эксплуатацию получили детсады:
- на 300 мест в районе ЖК «Достояние»;
- на 180 мест по улице Генерала Корнилова;
- на 280 мест по улице Петра Метальникова;
- на 350 мест в станице Елизаветинской в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской.
До конца года в Краснодаре планируют сдать 39 соцобъектов.
Школы, которые достроят до конца года:
- на 1100 мест по улице Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском;
- на 1100 мест по улице Колхозной;
- на 1500 мест по улице Байбакова;
- две школы по 1100 мест в ЖК «Самолёт».
Детсады, которые благоустроят в 2023 году:
- на 210 мест в хуторе Ленина по улице Тупиковой;
- на 120 мест по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском;
- на 230 мест по улице Демидовской, 65 в Новознаменском жилом районе;
- на 100 мест по улице Тверской, 8;
- на 350 мест в районе улицы Батуринской;
- на 240 мест по улице Марины Цветаевой;
- на 280 мест в районе жилого квартала «Красная площадь»;
- на 280 по улице Константиновской;
- два по 300 мест по улице 40-летия Победы;
- на 180 мест по улице Генерала Корнилова;
- на 250 мест в поселке Знаменском, ЖК «Родные просторы»;
- на 250 мест по улице Зеленоградской в поселке Березовом;
- на 110 мест в районе улицы Шевченко;
- на 240 мест в ЖК «Самолет»;
- три по 280 мест в ЖК «Самолет»;
- на 315 мест в ЖК «Самолет»;
- на 300 мест в районе улице Профессора Малигонова.
Узнать, где появится новая школа или детсад, можно здесь.