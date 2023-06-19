Результаты ОГЭ по русскому языку направили в школы Краснодарского края. Узнали, когда объявят оценки

В Краснодарском крае школьники ждут результатов ОГЭ по русскому языку. Юга.ру получили информацию в министерстве образования

Жители Краснодарского края ждут результатов ОГЭ по русскому языку. Экзамен выпускники девятых классов сдавали 6 июня. О расписании и датах предоставления результатов Юга.ру подробно писали здесь.

19 июня пресс-служба краевого минобразования рассказала редакции, что «результаты уже направлены в школы. Ближе к вечеру можно будет увидеть их на портале https://sdr.ixora.ru».

«По графику обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2023 году результаты ОГЭ по русскому языку будут объявлены не позднее 21 июня», — рассказали в министерстве.

Напомним, когда появятся другие результаты ОГЭ:

Математика — обрабатывать результаты будут до 19 июня, утвердят — 20 июня. Опубликовать данные должны до 22 июня;

— обрабатывать результаты будут до 19 июня, утвердят — 20 июня. Опубликовать данные должны до 22 июня; Литература, физика, география, информатика — завершат обработку до 24 июня, утвердят результаты до 26 июня и объявят их до 28 июня;

— завершат обработку до 24 июня, утвердят результаты до 26 июня и объявят их до 28 июня; Обществознание, биология, химия — комиссия обработает результаты до 27 июня, утвердит их до 28 июня и официально сообщит о результатах до 30 июня.

Ранее Юга.ру писали, что последний звонок прозвенел в школах 23 мая. В Краснодарском крае выпускниками стали около около 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников.