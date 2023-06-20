В Краснодарском крае река Белая ушла под землю. Оказалось, что это нормально

Река Белая ушла под землю, в МЧС Кубани объяснили причины

20 июня в соцсетях появилось видео реки Белой в Белореченском районе. На кадрах видно, как вода уходит под землю.

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Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве пояснили, что это явление — карстовые пещеры:



«По информации от ЕДДС МО это называется «карстовые пещеры», явление не новое для этой местности».

Карстовые пещеры — это естественные шахты, полости и колодцы, которые возникают в растворимых горных породах. Они встречаются там, где залегают: известняк, мрамор, доломит, мел, а также гипс и соль. Такие пещеры образуются при удачной форме рельефа после большого количества водных осадков: они с большой площади должны попадать в пещеру, а вход в нее — располагаться выше подземных вод.

Обновление. Минприроды Краснодарского края опровергло уход реки Белой. Также СМИ со ссылкой на ГО и ЧС Белореченского района пишут, что видео оказалось недостоверным.