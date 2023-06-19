В Адыгее мужчину унесло течением реки Белой. Спасатели ищут его второй день

Адыгея

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  • Река Белая. Адыгея © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
    Река Белая. Адыгея © Фото Арины Богдановой, Юга.ру

В районе станицы Даховской мужчина нырнул в реку Белую и не смог выплыть на берег

18 июня в районе Гранитного каньона 28-летний Артур Дамирчари прыгнул в реку Белую и не смог выбраться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

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В ведомстве также рассказали, что спасатели второй день ищут мужчину:

«Поиск ведут, сплавляясь по реке Белой. Сегодня обследовали участок от Гранитного каньона до станицы Даховской. На настоящий момент поиск результатов не принес».

СМИ поделились приметами пропавшего: брюнет, рост 180 см, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виде Анубиса.

Сообщить о местонахождении Артура можно по номерам 8-938-503-54-09 и 8-928-282-12-63.

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