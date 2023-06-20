В реках Краснодарского края снова может подняться уровень воды. Синоптики обещают ливни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае пройдут дожди. Уровень воды в реках может подняться

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что 20 июня в южной половине края ожидаются ливни. Местами на Кубани пройдут кратковременные дожди. 

Температура воздуха составит 24-29 °С, ветер 4-9 м/с, при грозе 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с. На Черноморском побережье днем будет 26-31 °С.

Также до конца суток 21 июня из-за прохождения паводочной волны ожидается подъем уровня воды в реках. Местами с достижением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре преимущественно без осадков. Днем будет переменная облачность и 26-28 °С. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Как писали Юга.ру, 19 июня ливни накрыли города на Черноморском побережье. Затопило улицы Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. 

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