В Лабинском районе Краснодарского края затопило улицы и дома. В одной из станиц эвакуировали больницу

Краснодарский край

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    © скриншот телеграм-канала https://t.me/labinsk_online/31186?single

В ночь на 17 июня в населенных пунктах Лабинского района Кубани затопило дворы, улицы и дома

Вечером 16 июня на Лабинский район обрушился мощный ливень. За ночь в нескольких населенных пунктах затопило дворы и дома, размыло улицы. По данным главы района Владимира Забураева, больше всего пострадало Владимирское сельское поселение. В станице Владимирской река Кукса вышла из берегов, подтопило 80 дворов и 30 домов.

Как рассказал глава района, во Владимирской из берегов также вышла река Неволька, вода подошла к зданию больницы, пациентов и медиков пришлось эвакуировать. В 5 утра Забураев писал, что больных, нуждающихся в стационарном лечении, направили в ЦРБ и другие участковые больницы района. Эвакуировали ночью и дом социального обслуживания, 26 постояльцев и пять сотрудников.

В хуторе Привольном, по даннным администрации, подтоплены девять домов и дворов.

На территории Зассовского сельского поселения вода сошла с полей, затопило два участка и один дом. В хуторе Сладком река Хуторянка затопила четыре двора. В станице Вознесенской река Чамлык переливается через региональную трассу. Один дом пострадал в хуторе Харьковском из-за разлива реки Грязнухи.

Ранее Юга.ру рассказывали о наводнении в Сочи. Там из-за сильных дождей 14 июня вышла из берегов река Мацеста, затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей. 

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В Лабинском районе Краснодарского края затопило улицы и дома. В одной из станиц эвакуировали больницу
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