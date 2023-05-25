Власти обжалуют в Верховном суде отмену решения о ремонте Мавританского дома в Краснодаре
Жильцы Мавританского дома в Краснодаре выиграли суд и пока не будут ремонтировать объект культурного наследия
Четвертый кассационный суд освободил жильцов Мавританского дома в Краснодаре от реставрации объекта. Решения Октябрьского районного суда и Краснодарского краевого суда отменили, дело отправили на новое рассмотрение.
Как сообщили «Краснодарские известия», такое решение не устроило краевое Управление государственной охраны объектов культурного наследия. Начальник управления Георгий Давыденко сказал, что текст судебного акта еще не получен. После его изготовления будет рассмотрен вопрос о подаче жалобы в Верховный суд РФ.
Читайте также:
Ранее Юга.ру писали, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выиграло суд у владельцев Мавританского дома. Согласно решению, владельцы должны были в течение шести месяцев разработать проект и в течение одного года с момента утверждения документации реконструировать здание.
Напомним, Мавританский дом находится по улице Пушкина, 61. Его построили в 1910 году по проекту Ивана Рымаревича-Альтманского. В советские годы дом разделили на коммунальные квартиры. В настоящее время в доме девять квартир, принадлежащих разным собственникам.
По легенде, Рымаревича-Альтманский построил дом в память о девушке. Когда-то он влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против их отношений. Девушку увезли в Тифлис, где она умерла от тоски по екатеринодарскому инженеру.