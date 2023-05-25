Власти обжалуют в Верховном суде отмену решения о ремонте Мавританского дома в Краснодаре

Жильцы Мавританского дома в Краснодаре выиграли суд и пока не будут ремонтировать объект культурного наследия

Как сообщили «Краснодарские известия» , такое решение не устроило краевое Управление государственной охраны объектов культурного наследия. Начальник управления Георгий Давыденко сказал, что текст судебного акта еще не получен. После его изготовления будет рассмотрен вопрос о подаче жалобы в Верховный суд РФ.

Четвертый кассационный суд освободил жильцов Мавританского дома в Краснодаре от реставрации объекта. Решения Октябрьского районного суда и Краснодарского краевого суда отменили, дело отправили на новое рассмотрение.

Ранее Юга.ру писали, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выиграло суд у владельцев Мавританского дома. Согласно решению, владельцы должны были в течение шести месяцев разработать проект и в течение одного года с момента утверждения документации реконструировать здание.

Напомним, Мавританский дом находится по улице Пушкина, 61. Его построили в 1910 году по проекту Ивана Рымаревича-Альтманского. В советские годы дом разделили на коммунальные квартиры. В настоящее время в доме девять квартир, принадлежащих разным собственникам.

По легенде, Рымаревича-Альтманский построил дом в память о девушке. Когда-то он влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против их отношений. Девушку увезли в Тифлис, где она умерла от тоски по екатеринодарскому инженеру.