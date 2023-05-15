В Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта

В Краснодарском крае ряд электропоездов обновили свое расписание в связи с ремонтом на направлениях Кавказская — Армавир, Краснодар — Кавказская, Тихорецкая — Армавир.

Изменилось расписание движения электричек:

№ 6216/6215 Тихорецкая — Армавир-Туапсинский 14, 16, 20-21, 24-25 мая;

№ 6220 Кавказская — Армавир-Ростовский 14, 20-21, 26-31 мая и 1-22 июня;

№ 6221 Армавир-Ростовский — Кавказская 14, 20-21, 26-31 мая и 1-22 июня;

№ 6247 Армавир-Ростовский — Кавказская 14, 16, 20-21 мая;

№ 6224 Армавир-Туапсинский — Тихорецкая 16 мая;

№ 6728 Краснодар — Кавказская 14, 20-21 мая;

№ 6224/6223 Армавир-Туапсинский — Тихорецкая 17-25 мая;

№ 6216 Тихорецкая — Армавир-Туапсинский 17 мая — 22 июня;

№ 6735 Кавказская — Краснодар 20 мая — 22 июня.

Посмотреть обновленное время и узнать подробности можно на сайте или по телефону 8-800-775-00-00.



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