В Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта
В связи с ремонтом на направлениях Кавказская – Армавир, Краснодар – Кавказская, Тихорецкая – Армавир поменялось расписание пригородных поездов
В Краснодарском крае ряд электропоездов обновили свое расписание в связи с ремонтом на направлениях Кавказская — Армавир, Краснодар — Кавказская, Тихорецкая — Армавир.
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Изменилось расписание движения электричек:
- № 6216/6215 Тихорецкая — Армавир-Туапсинский 14, 16, 20-21, 24-25 мая;
- № 6220 Кавказская — Армавир-Ростовский 14, 20-21, 26-31 мая и 1-22 июня;
- № 6221 Армавир-Ростовский — Кавказская 14, 20-21, 26-31 мая и 1-22 июня;
- № 6247 Армавир-Ростовский — Кавказская 14, 16, 20-21 мая;
- № 6224 Армавир-Туапсинский — Тихорецкая 16 мая;
- № 6728 Краснодар — Кавказская 14, 20-21 мая;
- № 6224/6223 Армавир-Туапсинский — Тихорецкая 17-25 мая;
- № 6216 Тихорецкая — Армавир-Туапсинский 17 мая — 22 июня;
- № 6735 Кавказская — Краснодар 20 мая — 22 июня.
Посмотреть обновленное время и узнать подробности можно на сайте или по телефону 8-800-775-00-00.
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