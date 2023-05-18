Выставки, мастер-классы, перформансы, инсталляции. В Краснодаре 20 мая пройдёт «Ночь музеев»

Мероприятия пройдут с 18:00 до 23:00 во всех муниципальных музеях города. Тема акции — «История и истории». В центре внимания будут герои, наставники, события, коллекции и научные открытия. Все желающие смогут бесплатно посетить фондовые экспозиции, авторские инсталляции, экскурсии, мастер-классы, литературные и музыкальные гостиные и многое другое.

Так, в музее-заповеднике имени Фелицына (улица Гимназическая, 67) проведут викторины, квесты и открытое заседание клуба друзей. Гостям предложат посетить научные лекции и презентации, мастер-классы, пешую и театрализованную экскурсии. Они смогут познакомиться с золотошвейным искусством адыгов, основами «тайнописи» птиц и животных, узнать об известных кубанских брендах одежды и развитии лёгкой промышленности в регионе, открыть для себя сравнительную анатомию.

В художественном музее имени Коваленко (улица Красная, 13, 15) участники акции смогут оценить фондовую выставку «Искусство учить искусству» и постоянную экспозицию «Русское искусство 16 — начала 20 веков», а также проекты «В саду времен», «Момент», «Чёрная сказка» и «Зеркало эпохи». Будут работать тематические локации, посвящённые Эдбергу Ливенсу вандер Пулу, Репину, Малевичу. Можно посетить мастер-класс и сделать композицию из печатных форм с архитектурными деталями здания музея в технике каллиграфии. Пройдут показы моделей одежды студенческого театра моды «Старт» (КГИК), коллекций «Русское барокко» и «Русь первозданная» (ИМСИТ).

Краевой выставочный зал изобразительных искусств (улица Рашпилевская, 32) предлагает посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, презентацию коллекции одежды и лекцию «Конструктивизм. Авангардная архитектура Краснодара», оценить инсталляции и перформансы.

В Литературном музее Кубани (улица Постовая, 39/1) запланированы лекция о работе женских гимназий Екатеринодара, поэтический мастер-класс, а также встреча с педагогом, прозаиком и поэтом Светланой Макаровой.

В галерее «Сантал» (улица Коммунаров, 58) подготовили вытавку Портрет на полотне эпохи. Также студенты музыкального колледжа имени Римского-Корсакова исполнят сольные номера, а поэты прочитают стихи собственного сочинения.

Как писали Юга.ру, Краснодар в рамках проекта «Большие гастроли» посетит Луганский академический драматический театр имени Луспекаева. В программе спектакли «Ханума» и «Ревизор».