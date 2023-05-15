На «Ласточку» Анапа — Сочи нет билетов до июля. Пассажиры все раскупили

К летнему сезону жители и гости Краснодарского края раскупили почти все билеты на скоростной поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Анапа — Сочи

На некоторые даты можно купить сидячие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, следует из данных сервиса по продаже билетов ОАО «РЖД». Агрегатор предлагает изменить условия поиска или проложить сложный маршрут с пересадкой.

Кроме того, есть проблемы с приобретением билетов в обратном направлении — из Сочи в Анапу. Прямых железнодорожных рейсов по данному маршруту нет до конца июня.

Скоростной поезд «Ласточка» выходит из Анапы в 5:00 с прибытием в Сочи в 12:43. Предусмотрены остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер. От станции Сочи ежедневное отправление в 13:51 с прибытием в Анапу в 21:31.