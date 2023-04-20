После закрытия аэропортов пассажиропоток южных вокзалов вырос на 40%. За три месяца обслужили 6,7 млн человек

С января по март 2023 года пассажиропоток вокзалов СКЖД вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, сообщили в пресс-службе СКЖД. По данным компании, за первые три месяца в пригородном и дальнем сообщении отправили 6,7 млн пассажиров.

Наибольшая нагрузка легла на вокзалы Черноморского побережья. Лидером по количеству пассажиров стал Адлер — 939 тыс. чел. Второе место у Ростов-Главный — 856 тыс. чел, а третье — у Краснодар-1. Им воспользовались 843 тыс. пассажиров.

Далее следуют вокзалы Сочи, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска, Туапсе, Минеральных Вод, Новороссийска, Лазаревской и Олимпийского парка.

Ранее Юга.ру писали, что РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов на юг России в курортный сезон. При необходимости к составам будут добавлять вагоны.