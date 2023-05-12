В Краснодаре из-за ДТП на Садовом мосту второй раз за день встали трамваи

Утром Юга.ру рассказывали, что на Садовом мосту встали трамваи. Тогда в КТТУ сообщили, что причиной стала техническая неисправность, ее устранили в течение часа и движение возобновили. Чуть позже, примерно в 11 часов, на рельсы вылетел автомобиль, он застрял на высоком бордюре.