В Краснодаре достраивают детский сад в поселке Российском. Мэрия обещает открыть его осенью

В новом детсаду в районе улиц Россинского и Батуринской завершают отделку и монтируют оборудование

Новое дошкольное учреждение в районе улиц Россинского и Батуринской рассчитанно на 350 мест. Его строят по нацпроекту «Демография». Сейчас там завершают внутреннюю отделку, ведут закупку, поставку и подключение оборудования.

В Краснодаре завершается строительство нового детского сада в поселке Российском. Об этом рассказал официальный портал краевой администрации. Готовность объекта оценили в нетривиальные 98 процентов.

В саду 16 групп, четыре из них — ясельные. Помимо кабинетов есть буфеты, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда и психолога, медкабинет и столовая. На территории есть игровые и спортплощадки с теневыми навесами, выполнено озеленение и благоустройство.

Руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов рассказал, что «социальное строительство в городе и крае — под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева».

Городская администрация ранее сообщала, что строительство началось в прошлом году. Ввести объект в эксплуатацию власти обещали до конца мая. По планам мэрии детский садик сможет принять воспитанников только в октябре этого года.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре строят первый детский сад в «современном» стиле. Он появится на улице Лоцманской в поселке Российском.