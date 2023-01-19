В Краснодаре строят первый детский сад в «современном» стиле. Он появится в районе улицы Россинского

Площадь участка 1,3 га, он располагается на ул. Лоцманской, в районе ул. Кирилла Россинского. Там начались работы по созданию котлована. Объект обещают сдать во втором квартале следующего года.

«Дошкольное учреждение находится в восточной части города. Мы знаем, что это густонаселенная часть краевой столицы, которая нуждается в больницах, школах и детских садах. Поэтому сейчас там активно строятся социальные объекты, чтобы они находились в шаговой доступности для горожан», — слова директора городского департамента строительства приводят на сайте мэрии.

В администрации показали эскиз будущего сада, на картинке здание в сдержанных тонах, совсем не похожее на существующие детские учреждения в регионе.

Ранее рекомендации о строительстве социальных объектов в современном стиле опубликовал краевой институт развития градостроительства и городской среды.

Садик будет трёхэтажным, проект предполагает наличие пищеблока, медицинского кабинета, прачечной, групповых ячеек и бытовых помещений. Площадь детского сада должна составить больше 7 тыс. кв. м. Во дворе власти планируют разместить 18 теневых навесов.

По данным администрации, в Краснодаре в течение 2023 года планируют ввести в эксплуатацию 36 социальных объектов.

На стадии строительства в городе сейчас больше 30 детских садов, со списком, где указаны адреса и количество мест для детей, можно ознакомиться здесь.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодару нужно 40 млрд рублей на строительство школ, чтобы решить проблему нехватки мест.