Дальний Западный обход Краснодара откроют 10 июня — ТАСС

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По информации агентства, в «Автодоре» назвали дату открытия обходов Краснодара и Аксая

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сказал, что к пику летнего сезона на трассе М-4 «Дон» откроют участки в обход Аксая и Краснодара. По данным ТАСС, движение по ним запустят 10 июня.

Ранее в компании говорили, что запуск движения на участке состоится на полгода раньше срока. В конце марта дорога была заасфальтирована на 90%.

Как писали Юга.ру, протяженность Дальнего Западного обхода составит более 51 километра. Дорога пройдет около станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. Трасса выйдет к М-4 «Дон» в районе Динской. Планируется, что участок разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и сократить путь к Черному морю. 

Построить дорогу решили еще в 2016 году. Начать строить участок хотели в 2018 году, но работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.

дорога на курорт Дороги Краснодар

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