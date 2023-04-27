В Геленджике показали дизайн-проект новой набережной у Курортного зала

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724

Концепция реконструкции набережной будет участвовать во Всероссийском конкурсе малых городов. Результаты станут известны 1 сентября

Разработчики представили концепцию новой набережной у Курзала в Геленджике. Об этом сообщила администрация города-курорта.

Территория перед Курзалом имеет историческое значение для Геленджика. Это здание одно из немногих сохранившихся со времен заселения на курорте русской интеллигенции.

В Краснодаре меняют правила благоустройства:

Дизайнеры вдохновлялись утраченной архитектурой Геленджика — дачи интеллигенции, купальни, курортный стиль. Эти формы нашли отражение в конструкциях новых объектов. Разработчики вместили в проект благоустройства исторические детали города.

  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
  • © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724
    © Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724

На территории будут расположены:

  • игровые зоны,
  • зоны тихого отдыха,
  • водные объекты,
  • смотровые площадки,
  • уличная еда,
  • событийная зона,
  • парковка.

На Всероссийском конкурсе проект поборется за федеральное финансирование. Предложениями по благоустройству набережной Геленджика можно поделиться через онлайн-форму, а посмотреть более подробную информацию о разработке и оценить концепцию — на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам.

Благоустройство Геленджик Курорты и туризм отдых Строительство Черное море

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В Геленджике показали дизайн-проект новой набережной у Курортного зала
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