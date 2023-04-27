В Геленджике показали дизайн-проект новой набережной у Курортного зала
Концепция реконструкции набережной будет участвовать во Всероссийском конкурсе малых городов. Результаты станут известны 1 сентября
Разработчики представили концепцию новой набережной у Курзала в Геленджике. Об этом сообщила администрация города-курорта.
Территория перед Курзалом имеет историческое значение для Геленджика. Это здание одно из немногих сохранившихся со времен заселения на курорте русской интеллигенции.
В Краснодаре меняют правила благоустройства:
Дизайнеры вдохновлялись утраченной архитектурой Геленджика — дачи интеллигенции, купальни, курортный стиль. Эти формы нашли отражение в конструкциях новых объектов. Разработчики вместили в проект благоустройства исторические детали города.
На территории будут расположены:
- игровые зоны,
- зоны тихого отдыха,
- водные объекты,
- смотровые площадки,
- уличная еда,
- событийная зона,
- парковка.
На Всероссийском конкурсе проект поборется за федеральное финансирование. Предложениями по благоустройству набережной Геленджика можно поделиться через онлайн-форму, а посмотреть более подробную информацию о разработке и оценить концепцию — на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам.