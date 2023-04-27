В Геленджике показали дизайн-проект новой набережной у Курортного зала

Концепция реконструкции набережной будет участвовать во Всероссийском конкурсе малых городов. Результаты станут известны 1 сентября

Разработчики представили концепцию новой набережной у Курзала в Геленджике. Об этом сообщила администрация города-курорта.

Территория перед Курзалом имеет историческое значение для Геленджика. Это здание одно из немногих сохранившихся со времен заселения на курорте русской интеллигенции.

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Дизайнеры вдохновлялись утраченной архитектурой Геленджика — дачи интеллигенции, купальни, курортный стиль. Эти формы нашли отражение в конструкциях новых объектов. Разработчики вместили в проект благоустройства исторические детали города.

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© Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724

© Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724

© Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724

© Скриншот из телеграмм-канала «admin.gelen» https://t.me/adm_gelen/5724