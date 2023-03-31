«Может быть благоустроен». Администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на Госуслугах

В Краснодаре определили шесть зеленых зон для голосования по благоустройству, сообщила администрация города. В мэрии добавили, что бульвар или сквер, победивший на этих выборах, «может быть благоустроен в следующем году». Территорию планируют обновить по проекту «Формирование комфортной городской среды».

На голосование вынесут:



сквер им. Гатова на ул. Стасова;

сквер памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом;

бульвар им. Россинского в пос. Краснодарском;

сквер им. Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада;

территорию по ул. Зиповской, 4/4;

сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

На сайте появится раздел о рейтинговом голосовании, эскизы территорий, претендующих на благоустройство, а также инструкция для участников.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад.