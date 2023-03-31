«Может быть благоустроен». Администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам
Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на Госуслугах
В Краснодаре определили шесть зеленых зон для голосования по благоустройству, сообщила администрация города. В мэрии добавили, что бульвар или сквер, победивший на этих выборах, «может быть благоустроен в следующем году». Территорию планируют обновить по проекту «Формирование комфортной городской среды».
30 марта в Краснодаре открылся Японский сад:
На голосование вынесут:
- сквер им. Гатова на ул. Стасова;
- сквер памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом;
- бульвар им. Россинского в пос. Краснодарском;
- сквер им. Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада;
- территорию по ул. Зиповской, 4/4;
- сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.
На сайте появится раздел о рейтинговом голосовании, эскизы территорий, претендующих на благоустройство, а также инструкция для участников.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад.
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