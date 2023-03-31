«Может быть благоустроен». Администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам

Краснодарский край

Распечатать

  • _SIN6846 © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    _SIN6846 © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на Госуслугах

В Краснодаре определили шесть зеленых зон для голосования по благоустройству, сообщила администрация города. В мэрии добавили, что бульвар или сквер, победивший на этих выборах, «может быть благоустроен в следующем году». Территорию планируют обновить по проекту «Формирование комфортной городской среды».

30 марта в Краснодаре открылся Японский сад:

На голосование вынесут:

  • сквер им. Гатова на ул. Стасова;
  • сквер памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом;
  • бульвар им. Россинского в пос. Краснодарском;
  • сквер им. Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада;
  • территорию по ул. Зиповской, 4/4;
  • сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

На сайте появится раздел о рейтинговом голосовании, эскизы территорий, претендующих на благоустройство, а также инструкция для участников.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад.

Благоустройство Город Парки Рейтинги Экология

Новости

Книжные чтения и концерт к юбилею Рахманинова. Рассказываем, как провести вечер 1 апреля
Элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке — эксперты
«Может быть благоустроен». Администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам
Краснодарский край ждут последние заморозки. Синоптики рассказали о потеплении
В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей
Жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку

Лента новостей

Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Сегодня, 14:07
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Сегодня, 10:03
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Он отказался участвовать в СВО
«Свободных самолетов нет»
Сегодня, 14:49
«Свободных самолетов нет»
Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию

Реклама на сайте