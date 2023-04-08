В Краснодаре рубят деревья в «Изумрудном» сквере. Мэрия называет это благоустройством, жители – вандализмом

По утверждению жителей, под зачистку попали не только больные деревья, но и на вид абсолютно здоровые. Люди призывают остановить вырубку. «Эти деревья росли больше 10 -15 лет. А высадят саженцы. Это не парк, это пустое поле с тоненькими саженцами будет. Мы останемся без зелени, без тени», — уверены жители микрорайона.

В Краснодаре идет вырубка деревьев на территории «Изумрудного» сквера. Фото и видео жители Молодежного микрорайона опубликовали в соцсетях. Они недовольны массовым спилом деревьев.

В конце марта мэрия Краснодара сообщила о том, что в апреле начнется благоустройство «Изумрудного» сквера. На территории должны появиться детские и спортивные площадки, локация для мероприятий и парковка на 80 мест.

Позже администрация рассказал о начале первого этапа благоустройства «Изумрудного» сквера. Сообщалось, что подрядчик провёл планировку территорий сквера. Начал вырубку аварийных и попадающих в зону строительно-монтажных работ деревьев.

«Тут собрались инициативные люди, которые выбрали название сквера и принимали непосредственное участие в проектировании благоустройства зелёной зоны. Такая команда поможет нам создать сквер, отвечающий всем требованиям жителей», — заявил проинспектировавший ход работ замглавы города Максим Онищенко.