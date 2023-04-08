В Краснодаре рубят деревья в «Изумрудном» сквере. Мэрия называет это благоустройством, жители – вандализмом

Краснодарский край

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  • Благоустройство сквера «Изумрудный». Скриншот фото телеграм-канала krd.ru © https://t.me/krdru/25411?single
    Благоустройство сквера «Изумрудный». Скриншот фото телеграм-канала krd.ru © https://t.me/krdru/25411?single

Жители Молодежного микрорайона недовольны вырубкой деревьев в «Изумрудном» сквере

В Краснодаре идет вырубка деревьев на территории «Изумрудного» сквера. Фото и видео жители Молодежного микрорайона опубликовали в соцсетях. Они недовольны массовым спилом деревьев.  

По утверждению жителей, под зачистку попали не только больные деревья, но и на вид абсолютно здоровые. Люди призывают остановить вырубку. «Эти деревья росли больше 10 -15 лет. А высадят саженцы. Это не парк, это пустое поле с тоненькими саженцами будет. Мы останемся без зелени, без тени», — уверены жители микрорайона.

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В конце марта мэрия Краснодара сообщила о том, что в апреле начнется благоустройство «Изумрудного» сквера. На территории должны появиться детские и спортивные площадки, локация для мероприятий и парковка на 80 мест.

Позже администрация рассказал о начале первого этапа благоустройства «Изумрудного» сквера. Сообщалось, что подрядчик провёл планировку территорий сквера. Начал вырубку аварийных и попадающих в зону строительно-монтажных работ деревьев.

«Тут собрались инициативные люди, которые выбрали название сквера и принимали непосредственное участие в проектировании благоустройства зелёной зоны. Такая команда поможет нам создать сквер, отвечающий всем требованиям жителей», — заявил проинспектировавший ход работ замглавы города Максим Онищенко.

По проекту в сквере высадят новые кустарники и многолетние растения, уложат рулонный газон, а также сделают тротуары. Однако жители просят сохранить здоровые взрослые деревья. Горожане сообщают, что компетентные органы пообещали вмешаться в ситуацию в понедельник. Однако люди опасаются, что к тому времени деревьев в сквере не останется. Отметим, что на опубликованном ранее дизайн-проекте «Изумрудный» сквер усеян высокими деревьями.  

Ранее Юга.ру рассказывали, что администрация Краснодара анонсировала голосование по зеленым зонам. На него вынесли шесть зеленых зон. В мэрии заявили, что бульвар или сквер, победивший на этих выборах, «может быть благоустроен в следующем году».

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В Краснодаре рубят деревья в «Изумрудном» сквере. Мэрия называет это благоустройством, жители – вандализмом
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