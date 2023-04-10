Сервис Midjorney получил задание от строительной компании «Семья» нарисовать типичных жителей разных районов Краснодара

В социальных сетях застройщика рассказали, что в основу первого портрета — жителя центра — легло описание покупателей квартир в новой элитной очереди жилого комплекса «Все свои VIP», которая сейчас строится в районе Садового моста. Портрет получился в стиле luxury, как и сам жилой комплекс, в рендерах которого есть квартиры площадью 100 метров, панорамное остекление, система безопасности на основе Face ID и VIP-паркинг.

РисункиMidjorney из социальных сетей СК «Семья» © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

Также нейросеть сгенерировала образы Юбилейного, Фестивального, Музыкального микрорайонов, Гидростроя, Западного обхода, Пашковки и других частей города.

Портреты получились очень реалистичными и местами смешными. Все они базируются на описаниях типичных жителей города и локаций: например, на Восточно-Кругликовской девушка находится на фоне стадиона «Краснодар», Фестивальный изображен в виде девушки, сидящей на террасе кафе, напоминающей летники возле ЖК «Тургенев». На Ставропольской нейросеть нафантазировала большой хот-дог в руках у студента, а на Гидрострое кажется, что мужчина только-только вышел из гипермаркета «Окей».

© Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

© Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

© Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

© Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»