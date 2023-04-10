Нейросеть нарисовала портреты типичных жителей Краснодара

Краснодарский край

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  • © Рисунок Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    © Рисунок Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

Сервис Midjorney получил задание от строительной компании «Семья» нарисовать типичных жителей разных районов Краснодара

В социальных сетях застройщика рассказали, что в основу первого портрета — жителя центра — легло описание покупателей квартир в новой элитной очереди жилого комплекса «Все свои VIP», которая сейчас строится в районе Садового моста. Портрет получился в стиле luxury, как и сам жилой комплекс, в рендерах которого есть квартиры площадью 100 метров, панорамное остекление, система безопасности на основе Face ID и VIP-паркинг.

  • РисункиMidjorney из социальных сетей СК «Семья» © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    РисункиMidjorney из социальных сетей СК «Семья» © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

Также нейросеть сгенерировала образы Юбилейного, Фестивального, Музыкального микрорайонов, Гидростроя, Западного обхода, Пашковки и других частей города.

Портреты получились очень реалистичными и местами смешными. Все они базируются на описаниях типичных жителей города и локаций: например, на Восточно-Кругликовской девушка находится на фоне стадиона «Краснодар», Фестивальный изображен в виде девушки, сидящей на террасе кафе, напоминающей летники возле ЖК «Тургенев». На Ставропольской нейросеть нафантазировала большой хот-дог в руках у студента, а на Гидрострое кажется, что мужчина только-только вышел из гипермаркета «Окей». 

  • © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
  • © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
  • © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
  • © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»
    © Рисунки Midjorney из социальных сетей СК «Семья»

Ранее Юга.ру показали изображения разного Краснодара, которые сгенерировал искусственный интеллект, а в соцсетях обсуждали нарисованный нейросетью «готический Краснодар».

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