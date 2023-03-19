Максим прервала концерт в Сочи на пятой песне

Краснодарский край

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  • Максим © Скриншот сайта maksimmusic.ru
    Максим © Скриншот сайта maksimmusic.ru

18 марта шоу певицы Максим на Роза Хутор продлилось около получаса

Предыстория. Исполнительницу хитов «Отпускаю» и «Ветром стать» ввели в искусственную кому из-за коронавируса летом 2021 года. Максим вернулась к выступлениям уже зимой, а в 2022-м анонсировала тур «Я буду жить».

Во время концерта в Краснодаре 14 марта на сцену к певице поднялся губернатор Кубани Кондратьев и сказал, что Максим знает, что такое побеждать.

Последующий концерт в Ростове 16 марта прошел без происшествий, а выступление звезды в «Роза Холл» 18 марта продлилось всего полчаса. Зрители рассказывали, она мало танцевала, плохо держалась на ногах, пела неразборчиво, порой переходя на писк или хрип, но пыталась продолжать концерт под фонограмму.

В феврале отменили концерты Инстасамки:

По словам зрительницы, переданным телеграм-каналом «Туподар», песню «Знаешь ли ты» целиком пел исключительно зал». В итоге певица ушла со сцены за медицинской помощью.

«Марине, действительно, внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач всячески старался стабилизировать состояние, и на саундчеке все было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал», — рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Оставшиеся концерты тура запланированы в апреле и мае в Твери, Ижевске, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники спецоперации в Украине.

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