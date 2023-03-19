Максим прервала концерт в Сочи на пятой песне

Предыстория. Исполнительницу хитов «Отпускаю» и «Ветром стать» ввели в искусственную кому из-за коронавируса летом 2021 года. Максим вернулась к выступлениям уже зимой, а в 2022-м анонсировала тур «Я буду жить».



Во время концерта в Краснодаре 14 марта на сцену к певице поднялся губернатор Кубани Кондратьев и сказал, что Максим знает, что такое побеждать.

Последующий концерт в Ростове 16 марта прошел без происшествий, а выступление звезды в «Роза Холл» 18 марта продлилось всего полчаса. Зрители рассказывали, она мало танцевала, плохо держалась на ногах, пела неразборчиво, порой переходя на писк или хрип, но пыталась продолжать концерт под фонограмму.