«Совершил действия, дискредитирующие партию». Краснодарского депутата лишили мандата и исключили из «Единой России»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Региональное отделение «Единой России» исключило из партии депутата краснодарской Гордумы Алексея Бердникова

Причиной досрочного прекращения полномочий стало наличие счёта в эстонском банке и нарушение порядка декларирования доходов. Бердников заявил, что речь идёт об ипотечном счёте его жены, которая родилась в этом государстве. По словам депутата, нарушений в декларировании доходов он не допускал.

Кроме того, Бердников отметил, что не получает зарплату в Гордуме и по закону может иметь иностранные счета, однако оспаривать решение контрольного управления не собирается.

23 марта стало известно, что его всё-таки исключили из партии и лишили депутатского мандата «в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию».

Как писали Юга.ру, летом 2022 года после прокурорской проверки 26 сотрудников Гордумы привлекли к ответственности.  

«Единая Россия» Гордума Краснодара Краснодар Чиновники

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте