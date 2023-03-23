«Совершил действия, дискредитирующие партию». Краснодарского депутата лишили мандата и исключили из «Единой России»

Причиной досрочного прекращения полномочий стало наличие счёта в эстонском банке и нарушение порядка декларирования доходов. Бердников заявил, что речь идёт об ипотечном счёте его жены, которая родилась в этом государстве. По словам депутата, нарушений в декларировании доходов он не допускал.

Кроме того, Бердников отметил, что не получает зарплату в Гордуме и по закону может иметь иностранные счета, однако оспаривать решение контрольного управления не собирается.

23 марта стало известно, что его всё-таки исключили из партии и лишили депутатского мандата «в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию».

Как писали Юга.ру, летом 2022 года после прокурорской проверки 26 сотрудников Гордумы привлекли к ответственности.