Открытие «Японского сада» в Краснодаре: проверили утром 20 марта

Краснодарский край

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  • Вход в Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру
    Вход в Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру

Юга.ру побывали утром 20 марта в парке «Краснодар» и посмотрели, что происходит в новой локации

В парке «Краснодар» 20 марта не открылся «Японский сад». Ранее Александр Кравченко, компания которого причастна к строительству новой очереди, сообщил, что открытие состоится в понедельник.

«100% он открывается в понедельник. Будет официальное открытие и я рекомендую всем посетить», — сказал Кравченко.

Редактор Юга.ру решил проверить, будут ли у сада очереди и отправился в парк. Выяснилось, что открытие сегодня не состоится. На входе в новую локацию все еще висит табличка «входа нет», а рядом идут строительные работы. Людей около сада тоже нет. 

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Напомним, это будет самый большой Японский сад за пределами страны восходящего солнца. Строить его начали в 2021 году на месте футбольных полей. Там будет несколько водных объектов и ресторан.

Краснодар парк «Краснодар»

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