Открытие «Японского сада» в Краснодаре: проверили утром 20 марта

Юга.ру побывали утром 20 марта в парке «Краснодар» и посмотрели, что происходит в новой локации

В парке «Краснодар» 20 марта не открылся «Японский сад». Ранее Александр Кравченко, компания которого причастна к строительству новой очереди, сообщил, что открытие состоится в понедельник.

«100% он открывается в понедельник. Будет официальное открытие и я рекомендую всем посетить», — сказал Кравченко.

Редактор Юга.ру решил проверить, будут ли у сада очереди и отправился в парк. Выяснилось, что открытие сегодня не состоится. На входе в новую локацию все еще висит табличка «входа нет», а рядом идут строительные работы. Людей около сада тоже нет.