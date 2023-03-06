Билеты в Сочи подорожают в пять раз к майским праздникам. Цена уже выросла вдвое

Эксперт рассказал, что москвичи уже покупают билеты в Сочи на майские праздники по двойной цене. Спрос растет и стоимость увеличится в пять раз к праздничным датам

Россияне начали подготовку к майским праздникам. В этом году отдохнуть можно четыре дня — 6 и 7 мая выпали на выходные, а 8 и 9 в стране объявлены праздничными.

Спрос на билеты из Москвы в Сочи активно растет, увеличивается и цена. Она уже выросла вдвое, пишет TourDom. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал изданию, что цена перелета Москва — Сочи — Москва может достигнуть 40 тыс. руб. в топовые даты.

«Еще 2 месяца назад перелет из столицы в Адлер и обратно на майские праздники стоил 8 тыс. руб. Сейчас цена выросла более чем в 2 раза. Места туда-обратно можно купить за 17 тыс. руб., и это без багажа. Если его добавить, то кресла на 5 и 9 мая обойдутся минимум в 20 тыс. руб.», — пояснил Мкртчян.

По его прогнозу, спустя месяц эти же билеты обойдутся в 25 тыс. руб. в обе стороны. А если дотянуть до праздников, придется заплатить 40 тыс. руб. за билет с багажом.

Растет и стоимость ж/д билетов, недавно на 5 мая можно было купить место в поезде из Москвы в Сочи за 3,5 тыс. руб., теперь же билет в купе обойдется в 6-7 тыс. Дорожают билеты на поезда примерно на 50-70 %, рассказал Мкртчян.

Напомним, Юга.ру рассказывали, куда и за сколько можно полетать отдыхать в марте.