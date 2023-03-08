Краснодарский край попал в топ-4 регионов РФ по объему кредитов

Жители Кубани взяли 447 млрд рублей в кредит за 2022 год

Жители Кубани получили 1,75 млн кредитов за 2022 год — на 10% меньше, чем в 2021-м. Краснодарский край занял четвертое место в РФ по активности кредитования и по объему одобренных лимитов кредитных карт — 838,6 тыс. (+10% к 2021) на 65 млрд рублей.

Первые три места заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Вслед за Кубанью в десятке расположились Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская и Ростовская области.