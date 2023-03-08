Краснодарский край попал в топ-4 регионов РФ по объему кредитов

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • SIN_9990 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9990 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Кубани взяли 447 млрд рублей в кредит за 2022 год

Жители Кубани получили 1,75 млн кредитов за 2022 год — на 10% меньше, чем в 2021-м. Краснодарский край занял четвертое место в РФ по активности кредитования и по объему одобренных лимитов кредитных карт — 838,6 тыс. (+10% к 2021) на 65 млрд рублей.

Первые три места заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Вслед за Кубанью в десятке расположились Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская и Ростовская области.

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Судя по исследованию «Объединенного кредитного бюро», жители Российской Федерации в целом стали реже брать ипотеку и автокредиты, но стали чаще оформлять кредитные карты и микрозаймы «до зарплаты».

Сегмент кредитных карт — единственный выросший за 2022 год. Количество новых карт выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, а объем одобренных лимитов — на 14%. Всего россияне взяли более 19 млн новых карт.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2022 года Краснодарский край стал четвертым в рейтинге по объему ипотек, выданных за месяц. За 2022 год жители Кубани оформили больше всего банкротств в РФ.

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