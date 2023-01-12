В Краснодарском крае оформили больше всего банкротств в РФ
В 2022 году по числу граждан-банкротов лидируют Краснодарский край, Московская область и Москва
Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Большинство банкротств в 2022 году инициировали сами должники — 96,7%. Остальные приходятся на конкурсных кредиторов и налоговую службу.
Число личных банкротств в РФ двумя доступными способами — через суд и во внесудебном порядке — выросло в 2022 году до 285 тыс. Через суд банкротство оформили 278 тыс. человек, через МФЦ — 7 тыс. граждан.
Минэкономразвития считает, что персональное банкротство все популярнее в РФ с каждым годом.
Больше всего судебных банкротов за 2022 год зарегистрировали в:
- Краснодарском крае — около 14 тыс. человек,
- Московской области — 13,5 тыс.,
- Москве — 13,4 тыс.,
- Башкирии — 11 тыс.,
- Свердловской области — около 11 тыс.,
- Санкт-Петербурге — 10,4 тыс.
При этом резкий рост банкротств замечен в регионах с низким распространением процедуры: в Ингушетии (с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м) и в Чечне (с 158 до 511). Похожая ситуация в Дагестане (с 579 до 1222) и Кабардино-Балкарии (с 490 до 991).
В 2022 году динамика судебных банкротств замедлилась до 44%: в 2020-м их рост составлял 73%. Потребительское банкротство действует с октября 2015 года, за это время ее использовали 753 тыс. должников.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2022 года Краснодарский край стал четвертым в рейтинге по объему ипотек, выданных за месяц.