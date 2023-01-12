В Краснодарском крае оформили больше всего банкротств в РФ

В 2022 году по числу граждан-банкротов лидируют Краснодарский край, Московская область и Москва

Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Большинство банкротств в 2022 году инициировали сами должники — 96,7%. Остальные приходятся на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

Число личных банкротств в РФ двумя доступными способами — через суд и во внесудебном порядке — выросло в 2022 году до 285 тыс. Через суд банкротство оформили 278 тыс. человек, через МФЦ — 7 тыс. граждан.

Минэкономразвития считает, что персональное банкротство все популярнее в РФ с каждым годом.