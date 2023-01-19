В Сочи хотят построить деловой центр в море

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Он может появиться в Адлерском районе

В Сочи хотят построить крупный деловой и курортный центр в море. В будущем он сможет выполнять функцию транспортного хаба. Проектом занимается ГК «Альянс Марин Групп». Сейчас компания ведет переговоры с заинтересованными сторонами, сообщило РИА «Новости».

Центр «Южный риф» хотят построить в Адлерском районе на искусственной территории. Площадь объекта составит 100 гектаров, там же оборудуют марину. Кроме того, проект предполагает создание регулярного морского такси и строительство отелей, в которых будут останавливаться туристы и участники крупных форумов.

Генеральный директор компании Ольга Шебзухова пояснила, что центр будет располагаться недалеко от железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта. Таким образом получится создать транспортный хаб и пересадочный узел в непосредственной близости от курортных объектов. 

Юга.ру писали, что недавно в Сочи снова анонсировали запуск морского такси. Для этого хотят построить 10 яхтенных марин. На строительство потратят около 1 трлн рублей.

Сочи Строительство

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В Сочи хотят построить деловой центр в море
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