В Сочи хотят построить деловой центр в море

Он может появиться в Адлерском районе

В Сочи хотят построить крупный деловой и курортный центр в море. В будущем он сможет выполнять функцию транспортного хаба. Проектом занимается ГК «Альянс Марин Групп». Сейчас компания ведет переговоры с заинтересованными сторонами, сообщило РИА «Новости».

Центр «Южный риф» хотят построить в Адлерском районе на искусственной территории. Площадь объекта составит 100 гектаров, там же оборудуют марину. Кроме того, проект предполагает создание регулярного морского такси и строительство отелей, в которых будут останавливаться туристы и участники крупных форумов.

Генеральный директор компании Ольга Шебзухова пояснила, что центр будет располагаться недалеко от железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта. Таким образом получится создать транспортный хаб и пересадочный узел в непосредственной близости от курортных объектов.

Юга.ру писали, что недавно в Сочи снова анонсировали запуск морского такси. Для этого хотят построить 10 яхтенных марин. На строительство потратят около 1 трлн рублей.