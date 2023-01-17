В Сочи снова анонсировали запуск морского такси

Об этом сообщила генеральный директор проектно-инвестиционной компании «Центр развития рекреационных территорий» Ольга Шебзухова. По её словам, вдольбереговое морское сообщение — один из важнейших вопросов комплексного развития прибрежных территорий.

«Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения и создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий», — считает Шебзухова.

При этом при создании пассажирских перевозок по морю могут возникнуть сложности. Главные из них — отсутствие нормативной базы по размещению заправочных станций для маломерных судов в маринах и ограничение прибрежного судоходства в части оформления судозаходов. Кроме того, негативным фактором выступает и высокая стоимость реализации проекта.

О запуске морского такси власти Сочи заговорили ещё в 2021 году. Тогда глава города Алексей Копайгородский сообщил, что в тестовом режиме запустят два скоростных катера вместимостью 20 человек с кондиционерами и туалетами, которые будут курсировать в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское. Однако проект так и не был реализован.

Напомним, около 1 трлн рублей потратят на строительство 10 яхтенных марин в Сочи. Сейчас специалисты разрабатывают бизнес-план каждой.