В России камеры будут автоматически штрафовать за выброс мусора из машины. За повторное нарушение заберут автомобиль

В России 11 января вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Теперь фото- и видеокамеры будут автоматически штрафовать собственников автомобилей, из которых выбрасывают мусор вне положенных мест. При этом за повторное нарушение можно лишиться транспорта. Об этом 9 января заявил руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что согласно нововведениям, владельцы машин автоматически становятся виновными в административном нарушении. Чтобы оспорить штраф, нужно доказать свою непричастность к содеянному.

В июле 2022 года уже внесли изменения в КоАП, предусматривающие появление новых составов административных правонарушений.

«Среди них были выгрузка или сброс с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления мусора, а также те же нарушения, совершенные с использованием грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин», — пояснил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске активисты через суд добились отмены общественных обсуждений по проекту реконструкции свалки.