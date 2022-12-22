Краснодару нужно 40 млрд рублей на строительство школ, чтобы решить проблему нехватки мест

В 2023 году в Краснодаре планируют достроить 10 школ и 16 детских садов

Глава департамента финансов города Александр Чулков на брифинге рассказал, что в Краснодаре в 2023 году введут в эксплуатацию 10 школ, в них будет 15 тыс. мест. В 2022 год открыли четыре школы, они обеспечили местами 9 тыс. детей, но, по словам Чулкова, в Краснодар приехало около 13 тыс. школьников.

Глава департамента финансов заявил, что, по его подсчётам, Краснодару на строительство школ необходимо около 40 млрд рублей. Эта сумма обеспечила бы город нужным количеством мест.

Также он рассказал, что в планах городских властей достроить в 2023 году 16 детских садов.

В департаменте предварительно рассчитывают на поступления в бюджет доходов в размере 63 млрд рублей и оценивают расходы в 65 млрд рублей. 2 млрд рублей — дефицит, который, по мнению чиновника, не является опасным и будет минимизирован в течение года.