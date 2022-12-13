Дождь с мокрым снегом пройдут в Краснодарском крае ночью и утром 14 декабря

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о возможном снеге с дождём ночью и утром 14 декабря в регионе

Днём без существенных осадков, температура воздуха 3-8 °С. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, местами порывы до 9-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик — до 15-18 м/с.

В ночные часы температура снизится до 0-5 °С. В горах воздух днём прогреется до 3-8 °С, ночью температура опустится до -2 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что непогода связана с выходом южного циклона. Также сильные дожди ожидаются в Крыму.

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Дождь с мокрым снегом пройдут в Краснодарском крае ночью и утром 14 декабря
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