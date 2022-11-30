СК «Семья» вошла в топ-5 застройщиков по объёму текущего строительства жилья в Краснодарском крае

Строительная компания «Семья» поднялась на четыре позиции в рейтинге застройщиков Краснодарского края, составленном ДОМ.РФ

В октябре 2022 года компания занимала 9-е место по объему текущего строительства в регионе и 59-е в РФ по версии ДОМ.РФ, а в ноябре показатель улучшился до 5-го в регионе и 23-го в России.

«По сравнению с 2021 годом мы в три раза нарастили объем текущего строительства и увеличили долю рынка в Краснодарском крае до 6,3%. В этом году мы запустили два знаковых проекта площадью 370 тыс. кв. метров жилья. Это ЖК «Друзья» и микрорайон «Тёплые Края». Они соответствуют обновленным стандартам градостроительства: включают в себя соцобъекты, зеленые аллеи и скверы для отдыха, отдельно организованные спортивные площадки. Мы с командой применили иной подход к проектированию, чтобы создать совершенно новый уровень комфорта. Жителям наших домов не нужно будет ждать необходимой инфраструктуры — уже с первой очередью будут вводиться в эксплуатацию школа и детский сад», — сообщил гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

В настоящий момент застройщик возводит четыре жилых комплекса общей площадью 540 тыс. кв. метров. Завершается строительство последней очереди ЖК «Светлоград», состоящего из 32 домов. В центре Краснодара СК «Семья» возводит жилой комплекс уровня бизнес-класса «Все Свои», у жителей которого будет собственный двор-парк с пешеходным мостом. В районе пересечения улиц Западный обход и Кудухова идет строительство ЖК «Друзья» — с 9-этажными домами, высокими потолками в 2,85 метра и широкими балконами до 1,5 метра.

© Фото Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

В станице Елизаветинской на участке 70 га «Семья» строит жилой микрорайон «Тёплые Края». В нем преобладают 9-этажные дома и в небольшом количестве представлены 12, 14 и 18-этажные секции. Как отмечают в компании, это позволит снизить плотность населения и уменьшить нагрузку на инфраструктуру. Следовательно, детские и игровые площадки, лифты, ремонт в местах общего пользования прослужат дольше, их не придется обновлять в первые же годы проживания.

ЖК возводят по закону о долевом строительстве, финансовый партнер — Банк ДОМ.РФ. В каждом проекте СК «Семья» предусматривает социальные объекты: в ЖК «Светлоград» школа и сад уже функционируют. В ЖК «Все Свои» строится школа, а детский сад будет введут в эксплуатацию уже в этом году. В ЖК «Друзья» и мкр «Тёплые Края» образовательные также строятся образовательные учреждения.

СК «Семья» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным ДОМ.РФ, компания занимает 5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства. С июля 2022 года входит в тройку лидеров по потребительским качествам ЖК. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.