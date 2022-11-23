В краснодарской станице Елизаветинской начали строить ЖК площадью 300 тыс. квадратных метров
СК «Семья» получила разрешение на строительство микрорайона «Теплые края» в Краснодаре вблизи станицы Елизаветинской
Проект предусматривает 34 дома на 6675 квартир, муниципальную школу, три детских сада суммарно на 950 мест и коммерческий кластер. Земельный участок площадью 70 га предоставило АО ДОМ.РФ. Строительство первой очереди уже началось.
Микрорайон «Теплые края» насчитывает 13 очередей на 300 тыс. кв. метров жилья. Первые три дома рассчитаны на 832 квартиры с переменной этажностью от 9-ти до 18-ти этажей. Для жителей предусмотрели 706 парковочных мест. Во дворах домов расположат зоны отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи и коммерческие помещения.
Вместе с домами первой очереди сдадут в эксплуатацию детский сад на 350 мест, школу на 1800 мест, зеленый бульвар и сквер для жителей. Завершение строительства первой очереди запланировали на октябрь 2025 года.
«СК «Семья» приступает к созданию третьего совместного с АО ДОМ.РФ проекта — микрорайона «Теплые края». Он строится в строгом соответствии с новыми градостроительными нормами столицы Кубани, в нем мы реализуем передовые практики и технологии. Чтобы сделать жизнь здесь по-настоящему комфортной, мы предусмотрели дома разной высоты, где будет много простора и свежего воздуха, широкие дворы, зеленые аллеи и бульвары для прогулок. Кроме того, «Теплые Края» дадут импульс к развитию станицы Елизаветинской за счет создания не менее 800 дополнительных рабочих мест», — сообщил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.
СК «Семья» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным ДОМ.РФ компания занимает 5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства. С июля 2022 года входит в тройку лидеров по потребительским качествам ЖК. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.
Как писали Юга.ру, ЖК «Все Свои» от СК «Семья» стал лидером рейтинга новостроек Краснодара.