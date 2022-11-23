В краснодарской станице Елизаветинской начали строить ЖК площадью 300 тыс. квадратных метров

Проект предусматривает 34 дома на 6675 квартир, муниципальную школу, три детских сада суммарно на 950 мест и коммерческий кластер. Земельный участок площадью 70 га предоставило АО ДОМ.РФ. Строительство первой очереди уже началось.

Микрорайон «Теплые края» насчитывает 13 очередей на 300 тыс. кв. метров жилья. Первые три дома рассчитаны на 832 квартиры с переменной этажностью от 9-ти до 18-ти этажей. Для жителей предусмотрели 706 парковочных мест. Во дворах домов расположат зоны отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи и коммерческие помещения.

Вместе с домами первой очереди сдадут в эксплуатацию детский сад на 350 мест, школу на 1800 мест, зеленый бульвар и сквер для жителей. Завершение строительства первой очереди запланировали на октябрь 2025 года.