Большинство жителей Краснодарского края согласны на нелюбимую работу

Жители Краснодарского края рассказали, любят ли они свою работу

Агрегатор вакансий hh.ru опросил 4509 соискателей и выяснил, что «однозначно любят свою работу» 45% жителей Кубани. Этот показатель выше, чем в среднем по РФ — 39%. 34% жителей региона заявили, что совершенно не любят свою работу (по РФ — 36%). 21% затруднились ответить, поскольку «пребывают в смешанных чувствах» (по РФ — 26%). 56% жителей Краснодарского края считают, что работа должна нравиться. 27% убеждены, что трудиться на нелюбимой работе можно только из-за крайней нужды. Каждый десятый кубанец считает, что любить работу вовсе не обязательно, а еще 15% допустили, что в начале карьеры работать можно без любви.

Несмотря на это, большинство жителей Краснодарского края при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе — лишь 21% не согласны на это ни при каких условиях. Среди остальных 39% готовы согласиться на нелюбимую работу, если нет выбора, 44% — из-за хорошей зарплаты, 21% — если понравится коллектив, 20% — ради карьерных перспектив. Аналитики отметили, что отношение людей к своей работе с возрастом улучшается: среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних — 36%, в возрасте 35-44 лет — уже 42%, среди 45-54-летних — 44%, а среди тех, кто старше 55 лет — 64%.

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«Чаще остальных о том, что их профессиональная деятельность им по душе, говорят представители таких сфер, как «искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «наука, образование» (55%) и «туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, о нелюбви к работе чаще рассказывают юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%)», — рассказала глава пресс-службы hh.ru Юг Алёна Манохина.