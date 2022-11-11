В Краснодаре начали строить новую школу на улице им. Героя Яцкова

Краснодарский край

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  • Строительство школы. Скриншот публикации официального портала администрации г. Краснодара © https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-na-ul-im-geroya-yatskova-startovalo-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest/
    Строительство школы. Скриншот публикации официального портала администрации г. Краснодара © https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-na-ul-im-geroya-yatskova-startovalo-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest/

Школу на улице им. Героя Яцкова в Краснодаре планируют построить к 2024 году

11 ноября в Краснодаре приступили к строительству школы на 1550 мест  на улице им. Героя Яцкова. На площадку заехала техника. Она начала готовить котлован под будущее здание школы. О старте работ в своем телеграм-канале рассказал новый мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Самое важное, что объект поможет разгрузить уже действующую 102-ю школу, куда в этом году не смогли принять всех желающих. Конечно, дети должны ходить на уроки пешком. И мы нацелены на создание таких условий», — подчеркнул Наумов.

Школу построят на участке площадью 2,6 га. Здание будет трехэтажным, в нем разместят 62 класса, медкабинет, столовую на 775 мест, спортивный и актовый залы, библиотеку.

Во дворе обустроят физкультурно-спортивную зону, площадку для отдыха и место для торжественных мероприятий. Новую школу на улице им. Героя Яцкова обещают сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Накануне Юга.ру рассказывали ещё об одной новой школе. Её построят на улице им. Григория Пономаренко. Возводить объект начнут в следующем году, а сдадут в 2025, хотя предыдущий мэр города обещал построить её к 2024.  

Краснодар Строительство Школа

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