В Краснодаре временно изменится график движения трамваев на маршрутах № 5, 8

Вечером 10 ноября трамвайные маршруты № 5, 8 будут курсировать по другому пути

Из-за ремонта трамвайных путей в районе перекрёстка улиц Коммунаров и Офицерской после 22:30 трамваи № 5, 8 пойдут по другому маршруту, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Вагоны проследуют по улице Садовой. Последний рейс маршрута № 5 от конечной остановки на улице Петра Метальникова отправится в 22:10. Последние вагоны маршрута № 8 от улицы Петра Метальникова отправятся в 22:24, от остановки «Хладокомбинат» — в 21:57.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вместо трамваем решили купить 60 троллейбусов. Планируется, что они поедут по новым маршрутам и выделенным полосам.

Также в Краснодаре начались общественные обсуждения проекта трамвайной ветки на улицах Московской и Красных Зорь.