«Ростелеком» провёл стажировку для почти 500 студентов юга России

«Ростелеком» в 2022 году организовал стажировки для 497 студентов из вузов и ссузов ЮФО и СКФО

Всего за последние два года практику на предприятиях национального провайдера прошли 835 учащихся. В их числе представители крупнейших российских учебных заведений на юге России: Астраханского государственного университета, Волгоградского государственного университета, Дагестанского государственного технологического университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Южного федерального университета и других.

Практиканты во время стажировки в различных подразделениях «Ростелекома» приобщаются к реализации глобальных цифровых и телеком-проектов, в том числе участвуют в формировании планов и задач, помогают в организации технической поддержки, изучают устройство биллинговых систем, занимаются разработкой программ и приложений, общаются с клиентами и выполняют множество других профильных задач, способствующих постижению профессии. Работу студентов в компании сопровождают персональные наставники — сотрудники и руководители структурных подразделений региональных филиалов.

«Темпы цифровизации российской экономики с каждым годом растут, и для качественного сопровождения этот процесс требует увеличения количества компетентных специалистов. Мы на юге целенаправленно развиваем программы стажировки, сотрудничаем с вузами, поддерживаем образовательные программы для молодежи и даже запустили собственную. Для нашей компании, так и для всей отрасли в целом, очень важно поддерживать передачу знаний новым поколениям, формировать кадры буквально со школьной скамьи. Сегодня, в условиях постоянных изменений, это позволяет нам не только сохранять лидерство в отрасли, но и содействовать федеральным программам развития человеческого капитала», — отметил вице-президент «Ростелекома» на юге России Сергей Мордасов.

По результатам прохождения стажировки студенты защищают реализованные ими проекты и получают рекомендации от наставников. Каждого практиканта заносят в кадровый резерв компании и в дальнейшем, после получения диплома по специальности, рассматривают как потенциального кандидата на трудоустройство.

«В цифровой отрасли, где многое зависит от прикладных знаний и навыков, стажировки помогают нашим студентам сделать первые шаги в профессии и обрести уверенность в себе. Технологии сегодня развиваются стремительно, и одна из главных задач университета — быть в потоке технологических изменений и предвидеть изменения рынков, следовательно, полагаться не только на теорию, но и на знания и навыки практиков, которыми с нашими студентами делятся эксперты «Ростелекома», — рассказала ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина.

В рамках сотрудничества с вузами «Ростелеком» на Юге с 2020 года развивает собственную программу «Цифровое образование». В прошлом году в ней участвовало 18 вузов и более 1200 студентов юга России. Занятия проводили в мобильном приложении «Цифра РТК». Каждый участник по завершении курса получил соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.