«Уверен, что справитесь с новыми вызовами». Кондратьев одобрил Наумова. Администрация назвала имена всех кандидатов на должность мэра Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение своего заместителя поучаствовать в конкурсе на должность мэра Краснодара
Вениамин Кондратьев одобрил решение своего заместителя Евгения Наумова стать участником конкурса на должность мэра Краснодара. Об этом 19 октября сообщил официальный портал администрации края. Губернатор очертил задачи, которые стоят перед краевой столицей и её будущим руководителем, отметил большой опыт Наумова на административной работе.
«Неделю назад мы уже обсуждали вопрос о переходе на работу в мэрию Краснодара, я одобрил ваше участие в конкурсе на пост главы. Еще раз хочу поддержать ваше решение. Уверен, что справитесь с новыми вызовами. У вас большой опыт работы в городской и краевой администрации на разных должностях — вы не понаслышке знаете проблемы краевого центра», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Наумов, в свою очередь, отметил, что Краснодар его родной город, а сам он готов к ответственной работе.
«Важно создавать комфортные условия для жизни. Понимаю, что первоочередные задачи — перелистнуть страницу с проблемами обманутых дольщиков, продолжить строительство школ, детских садов, поликлиник, которые так ждут краснодарцы. Спасибо вам за доверие», — отметил Евгений Наумов.
Кресло мэра Краснодара остается вакантным с конца августа нынешнего года. Тогда прежний градоначальник Андрей Алексеенко ушел в отставку. Он возглавил Совет министров администрации Харьковской области. Тогда Краснодарский край взял шефство над этой территорией.
Андрей Алексеенко возглавил администрацию Краснодара в ноябре 2021-го. За месяц до этого Вениамин Кондратьев предложил тогда своему первому заместителю Алексеенко участвовать в конкурсе на должность мэра Краснодара. Нынешняя встреча с Евгением Наумовым и прошлогодняя с Андреем Алексеенко на портале администрации сопровождаются похожими фотографиями.
В 2016-м году аналогичное «одобрение» получил ещё один бывший мэр Краснодара — Евгений Первышов. Тогда он был единственным, кто получил поддержку губернатора и в итоге возглавил краевую столицу.
Как ранее писали Юга.ру 14 октября в Краснодаре завершили приём заявок на должность главы администрации. В конкурсе участвуют 14 претендентов. Сегодня городская администрация опубликовала их имена. До этого они были неизвестны.
- директор ООО ««Проект Кубань Консалтинг» Константин Гордеев;
- временно неработающая Алёна Забродина;
- председатель Межрегиональной общественной организации по защите прав граждан «Правовое государство», главный редактор «Правовая-Россия. РФ», директор ООО «Инвестор» Ахмед Бесленей;
- индивидуальный предприниматель Евгений Ильин;
- временно неработающий Николай Павелко;
- временно неработающий Иван Саповец;
- директор типографии Сергей Гончаров;
- депутат городской Думы Краснодара, директор МБУ культуры «Центр культурного развития «Карасунский» Павел Попов;
- глава администрации Калининского сельского округа Роман Бигоцкий;
- руководитель направления планирования промо ООО «Магнит-Фарма» Антон Хворостянов;
- заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Евгений Наумов;
- исполнительный директор ООО «ПИК-Эверест» Сергей Суслов;
- директор ООО «Правовое бюро «Амикус» Евгений Грунис;
- директор ООО «СтройГенПлан» Геннадий Потапов.
Нынешний и. о. главы г. Краснодара Максим Слюсарев не принимает участия в конкурсе на должность мэра. Основной этап отбора пройдет 8 ноября. Окончательное решение будет принято на заседании Гордумы 10 ноября.