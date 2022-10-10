В Краснодаре владельцы квартир в ЖК «Отражение» получили ключи

Федеральный девелопер «Неометрия» начал выдавать ключи дольщикам первого из четырёх домов ЖК «Отражение» в Краснодаре

В сентябре федеральный девелопер «Неометрия» сдал первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре. Застройщик реализует комплекс в едином европейском стиле с панорамным остеклением и благоустроенной территорией, оформленной в духе «Страны чудес».

ЖК «Отражение» — это четыре корпуса переменной высотности (22-23 этажа) класса комфорт-плюс с эргономичными планировками, витражным остеклением с панорамными видами, архитектурной подсветкой и современным благоустройством внутренней территории. Сдача второго и третьего литеров намечена на I квартал 2023 года и III квартал 2024 года. Завершение строительных работ запланировано на III квартал 2025 года.

ЖК расположен в развитой части Краснодара, в шаговой доступности есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Придомовая территория по окончании строительства комплекса будет закрытой — это оградит жителей от посторонних посетителей и машин.

При создании внутреннего пространства застройщик использовал мотивы известной сказки о «Стране чудес». Территорию разделили на три пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Во дворе — бульвар со светодиодными шарами, искусственные холмы с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий и амфитеатр для развлекательных программ. Для поддержания физической формы и здоровья предусмотрели полноценную территорию спорта.

© Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»

Дома ЖК «Отражение» возводят по кирпично-монолитной технологии — это обеспечит долговечность фасадов и сейсмоустойчивость. В каждом подъезде есть кладовые, колясочные и лапомойки. Девелопер предлагает широкий выбор авторских планировок квартир.

«Первый 23-этажный дом жилого комплекса «Отражение» сдан точно в срок. Большая часть квартир уже выкуплена или забронирована, но свободные лоты ещё есть. Те, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение», могут приобрести квартиры в сданном доме по цене строящегося. Это прекрасная возможность взглянуть на жизнь в Краснодаре по-новому», — сказал руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Краснодаре Самвел Саркисян.