В Краснодаре владельцы квартир в ЖК «Отражение» получили ключи

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»
    © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» начал выдавать ключи дольщикам первого из четырёх домов ЖК «Отражение» в Краснодаре

В сентябре федеральный девелопер «Неометрия» сдал первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре. Застройщик реализует комплекс в едином европейском стиле с панорамным остеклением и благоустроенной территорией, оформленной в духе «Страны чудес».

ЖК «Отражение» — это четыре корпуса переменной высотности (22-23 этажа) класса комфорт-плюс с эргономичными планировками, витражным остеклением с панорамными видами, архитектурной подсветкой и современным благоустройством внутренней территории. Сдача второго и третьего литеров намечена на I квартал 2023 года и III квартал 2024 года. Завершение строительных работ запланировано на III квартал 2025 года.

ЖК расположен в развитой части Краснодара, в шаговой доступности есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Придомовая территория по окончании строительства комплекса будет закрытой — это оградит жителей от посторонних посетителей и машин.

Читайте также:

При создании внутреннего пространства застройщик использовал мотивы известной сказки о «Стране чудес». Территорию разделили на три пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Во дворе — бульвар со светодиодными шарами, искусственные холмы с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий и амфитеатр для развлекательных программ. Для поддержания физической формы и здоровья предусмотрели полноценную территорию спорта.

  • © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»
    © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»

Дома ЖК «Отражение» возводят по кирпично-монолитной технологии — это обеспечит долговечность фасадов и сейсмоустойчивость. В каждом подъезде есть кладовые, колясочные и лапомойки. Девелопер предлагает широкий выбор авторских планировок квартир.

«Первый 23-этажный дом жилого комплекса «Отражение» сдан точно в срок. Большая часть квартир уже выкуплена или забронирована, но свободные лоты ещё есть. Те, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение», могут приобрести квартиры в сданном доме по цене строящегося. Это прекрасная возможность взглянуть на жизнь в Краснодаре по-новому», — сказал руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Краснодаре Самвел Саркисян.

Как писали Юга.ру, проект федерального девелопера «Неометрия» поборется за победу в номинации «Инвестиционные проекты» ежегодной всероссийской профессиональной премии в области коммерческой и жилой недвижимости Proestate & Toby Awards 2022.

«Неометрия» Жилье Недвижимость Строительство

Новости

В Сочи закончили ремонт Новороссийского шоссе, разрушенного оползнем
В станице Отрадной хотят завести уголовное дело на учителя, которая залила мыло в рот школьнику
«Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть». Госдума спросит с Минобороны
Дети из Херсонской области приедут на отдых в Краснодарский край раньше запланированного из-за обстрелов
«Вся часть смеётся с него». В Павловском районе мобилизовали 59-летнего мужчину с больным позвоночником
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы. Они могут стать бомбоубежищами

Лента новостей

По Крымскому мосту пустили пригородные поезда
Сегодня, 11:28
По Крымскому мосту пустили пригородные поезда
За сутки переправа перевезла почти 1,5 тыс. человек
«Вся часть смеётся с него»
Сегодня, 12:15
«Вся часть смеётся с него»
В Павловском районе мобилизовали 59-летнего мужчину с больным позвоночником
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы
Сегодня, 11:45
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы
Они могут стать бомбоубежищами

Реклама на сайте