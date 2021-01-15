В краснодарском ЖК «Отражение» планируют закрыть двор

Попасть внутрь можно будет только с помощью магнитного ключа. Также в пресс-службе компании заявили, что комплекс станет свободным от машин.

Изначально проект не подразумевал ограду территории, но СК «Неометрия» решила усилить безопасность комплекса. Этим застройщик намерен создать более комфортные условия для жильцов. Также по периметру двора ЖК «Отражение» планируют установить камеры видеонаблюдения, записи с которых смогут смотреть все собственники квартир.