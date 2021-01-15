В краснодарском ЖК «Отражение» планируют закрыть двор
Строительная компания «Неометрия» пообещала закрыть двор в жилом комплексе «Отражение»
Попасть внутрь можно будет только с помощью магнитного ключа. Также в пресс-службе компании заявили, что комплекс станет свободным от машин.
Изначально проект не подразумевал ограду территории, но СК «Неометрия» решила усилить безопасность комплекса. Этим застройщик намерен создать более комфортные условия для жильцов. Также по периметру двора ЖК «Отражение» планируют установить камеры видеонаблюдения, записи с которых смогут смотреть все собственники квартир.
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Другим приятным дополнением станет благоустроенная территория для взрослых и детей. Сейчас эксперты компании готовят целый проект «Страна чудес», в рамках которого появятся различные тематические зоны, оригинальные игровые объекты и детские и спортивные площадки.
ЖК «Отражение» расположен на Западном Обходе рядом с остановкой общественного транспорта и в нескольких минутах езды на авто от торговых центров, фитнес-клуба, детсадов и школы. Первый литер планируют сдать в 3-м квартале 2022 года. Приобрести квартиру можно уже сейчас, при этом застройщик отметил, что до конца января действуют скидки до 160 тыс. рублей. Подробности можно узнать по телефону 8(861)203-39-68.
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