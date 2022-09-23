«Неометрия» предложила квартиры в сданном доме по цене строящегося
Федеральный девелопер «Неометрия» ввел в эксплуатацию первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре
В пресс-службе застройщика подчеркнули, что это очередной объект, который компания сдала точно в срок. Сейчас квартиры готовят к передаче будущим владельцам.
«Сейчас действует хорошая возможность для тех, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение»: осталось несколько лотов в уже сданном доме, которые еще продаются на выгодных условиях от застройщика», — отметили в отделе продаж федерального девелопера.
ЖК «Отражение» находится на Ближнем Западном Обходе (ул. Конгрессная, 41) — в одном из активно застраивающихся районов Краснодара. Рядом с комплексом уже работают общеобразовательная школа и детский сад, до которых 15-20 минут пешком.
«Отражение» — это четыре корпуса переменной высотности (22-23 этажа) класса комфорт-плюс с эргономичными планировками, панорамным остеклением, архитектурной подсветкой и уникальным благоустройством пространства внутренней территории. Каждая из тематических зон продумана согласно концепции «Страны чудес»: бульвар со светодиодными шарами, система искусственных холмов с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий. В этом проекте федеральный девелопер «Неометрия» постарался воплотить самые смелые идеи о доме мечты.
О квартире мечты и селфи с мертвым мужем:
Оформление комплекса — ландшафтный дизайн, мощение, малые архитектурные формы — выдержано в едином стиле. Для создания естественной среды общественного пользования будут использованы дерево и керамогранит.
«Совсем скоро собственники получат ключи от своих новых квартир. Вся официальная документация будет направлена владельцам по почте. Осталось лишь получить уведомление и SMS-сообщение с информацией о записи на выдачу ключей!», — рассказали в службе заботы о клиентах «Неометрии».
Федеральный девелопер «Неометрия» подготовил для будущих жителей комплекса торжественную церемонию передачи ключей. Собственников ждут подарки, фуршет и красочная фотозона, чтобы праздничный день был наполнен только приятными воспоминаниями.