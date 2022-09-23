«Неометрия» предложила квартиры в сданном доме по цене строящегося

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что это очередной объект, который компания сдала точно в срок. Сейчас квартиры готовят к передаче будущим владельцам.

«Сейчас действует хорошая возможность для тех, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение»: осталось несколько лотов в уже сданном доме, которые еще продаются на выгодных условиях от застройщика», — отметили в отделе продаж федерального девелопера.

ЖК «Отражение» находится на Ближнем Западном Обходе (ул. Конгрессная, 41) — в одном из активно застраивающихся районов Краснодара. Рядом с комплексом уже работают общеобразовательная школа и детский сад, до которых 15-20 минут пешком.