В Сочи будут судить директора санатория. На базе здравницы проходил шахматный турнир, участницу которого загрызли собаки
По версии следствия мужчина не обеспечил безопасность участников соревнований
Следственный отдел Лазаревского района Сочи завершил расследование дела об оказании услуги не отвечающей требованиям безопасности.
По версии следствия 39-летний бизнесмен был гендиректором фирмы, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера. Помимо этого он был одним из руководителей санатория. Весной 2021 года он взял в субаренду земельный участок и помещения примыкающие к центру. В начале 2022 года заключил договор с «Федерацией шахмат России» на проведение турнира среди несовершеннолетних на базе санатория. Одно из обязательств — обеспечение безопасности участников соревнований.
Однако именно в этом аспекте были допущены ошибки. В частности, не было организованно надлежащее ограждение вокруг нежилого здания рядом с санаторием. Его охраняли семь овчарок без вольеров и присмотра. На соседнюю территорию свободно прошла 12-летняя участница шахматного турнира. Там на неё напала стая собак. Девочка погибла.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
Согласно п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф.
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