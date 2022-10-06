В Новороссийске пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства. В городе перекроют 8 улиц
В Новороссийске 8 октября с 10:00 до 13:30 пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства
В этот период будет ограничено движение всех видов транспорта на восьми улицах.
А именно:
- по улице Гладкова от Видова до 9 Января;
- по улице 9 Января от Гладкова до Свободы;
- по улице Свободы от 9 Января до Мира;
- по ул. Мира, на участке от ул. Свободы до ул. Новороссийской Республики;
- по набережной имени Адмирала Серебрякова от Исаева до Суворовской;
- по улице Суворовской от Снайпера Рубахо до Куникова;
- по улице Куникова от Суворовской до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина (нечетная сторона) от Куникова до Пионерской.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает «Наша газета» Новороссийска.
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