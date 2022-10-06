В Новороссийске пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства. В городе перекроют 8 улиц

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»

В Новороссийске 8 октября с 10:00 до 13:30 пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства

В этот период будет ограничено движение всех видов транспорта на восьми улицах.

А именно: 

  • по улице Гладкова от Видова до 9 Января;
  • по улице 9 Января от Гладкова до Свободы;
  • по улице Свободы от 9 Января до Мира;
  • по ул. Мира, на участке от ул. Свободы до ул. Новороссийской Республики;
  • по набережной имени Адмирала Серебрякова от Исаева до Суворовской;
  • по улице Суворовской от Снайпера Рубахо до Куникова;
  • по улице Куникова от Суворовской до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина (нечетная сторона) от Куникова до Пионерской.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает «Наша газета» Новороссийска.

Как писали Юга.ру, ранее состоялся патриотический автопробег «Zа мир без нацизма». Автоколонна, следующая из Владивостока, посетила Краснодар, после чего отправилась в Тамань и другие города.

Армия Дороги Новороссийск РПЦ

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В Новороссийске пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства. В городе перекроют 8 улиц
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