В Сочи сформировали и отправили на обучение три группы мобилизованных

В Сочи сконцентрированы на том, чтобы избежать неправомерной мобилизации местных жителей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«На данном этапе никаких сбоев не зафиксировано. Все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации и губернатором Краснодарского края выполняются. При районных администрациях создали рабочие группы. Непосредственно в военкоматы с целью усиления действующих сотрудников направили около 20 специалистов мэрии», — отметил Алексей Копайгородский.

Он рассказал, что сотрудники администрации помогают составлять списки тех, кто подлежит мобилизации. Также на курорте усилили техническое оснащение военкоматов.

По утверждению главы Сочи с мобилизованными поддерживается связь. Им оказывают помощь. Для этого в городе создан специальный благотворительный фонд. Его пополняют местные предприниматели и обычные граждане. Накануне Юга.ру рассказывали о том, что сотрудники администрации Красноармейского района пожаловались на то, что их заставили передать свой дневной заработок на пожертвования для участников СВО. А в Анапе местный бизнесмен приобрел 15 печей-буржуек для мобилизованных земляков.



В Сочи на городскую горячую линию по вопросам мобилизации позвонили более 100 жителей. Местные казаки предпочитают записываться в добровольцы. Таких в зону СВО отправилось 17, некоторые уже во второй раз.

Ранее Юга.ру писали о том, что Сочи станет городом-госпиталем. Места для военных уже готовы резервировать.