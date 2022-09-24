Сочи станет городом-госпиталем. Места для военных уже готовы резервировать

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что для военных в городе начнут резервировать места в здравницах

Глава Сочи Алексей Копайгородский написал в своем телеграм-канале, что курорт готов стать городом-госпиталем. По его словам, при необходимости медицинские и оздоровительные учреждения будут готовы принять военных. Вопрос резерва мест уже прорабатывают.

Также мэр добавил, что власти города готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Копайгородский отметил, что в городе сократили количество развлекательных событий и будут проводить больше патриотических мероприятий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мобилизовать 50% сотрудников силовых структур. По его словам, это люди, которые регулярно сдают физические нормативы и имеют навыки владения оружием. Кадыров считает, что в случае мобилизации силовиков резерв не понадобится.