Сочи станет городом-госпиталем. Места для военных уже готовы резервировать

Краснодарский край

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  • Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что для военных в городе начнут резервировать места в здравницах

Глава Сочи Алексей Копайгородский написал в своем телеграм-канале, что курорт готов стать городом-госпиталем. По его словам, при необходимости медицинские и оздоровительные учреждения будут готовы принять военных. Вопрос резерва мест уже прорабатывают.

Также мэр добавил, что власти города готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Копайгородский отметил, что в городе сократили количество развлекательных событий и будут проводить больше патриотических мероприятий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мобилизовать 50% сотрудников силовых структур. По его словам, это люди, которые регулярно сдают физические нормативы и имеют навыки владения оружием. Кадыров считает, что в случае мобилизации силовиков резерв не понадобится.

Армия Здравоохранение Сочи

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Сочи станет городом-госпиталем. Места для военных уже готовы резервировать
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