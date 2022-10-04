В Краснодарском крае сотрудники районной администрации пожертвовали деньги на гуманитарные сборы. Они пожаловались, что их заставили

В Красноармейском районе сотрудники администрации передали свой дневной заработок на пожертвования

Глава Красноармейского района Юрий Васин поручил сотрудникам администрации написать заявления на добровольные гуманитарные пожертвования. Сумма сбора равна дневному заработку. Отказаться от этого нельзя, сообщила «Живая Кубань» со ссылкой на жительницу района. Позже фото образца заявления появилось в телеграм-каналах. Там написали, что к акции попросили присоединиться учителей школы № 39.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу администрации Красноармейского района, но там не стали объяснять ситуацию. Позже пост на эту тему появился в телеграм-канале Юрия Васина. Глава написал, что по инициативе руководителя общественной организации ветеранов «Боевое братство» решили создать Совет по сбору благотворительных пожертвований для оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей. Также для сбора средств открыли специальный расчетный счет. «Для чего он нужен? Некоторые семьи оказались в сложном материальном положении из-за отсутствия кормильцев. Помощь нужна и самим мобилизованным: одежда, удобная обувь и т.д. Задача Совета — помочь всем, кто нуждается», — добавил Васин.

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