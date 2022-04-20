В Анапе во время шторма погиб ребенок

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала анапского отделения «Кубань-СПАС», t.me/anapa_kuban_spas
    © Кадр видео из телеграм-канала анапского отделения «Кубань-СПАС», t.me/anapa_kuban_spas

Вечером 19 апреля в Анапе штормом унесло в море женщину и ребенка

Трагедия произошла в море между пляжами Джемете и Витязево. Женщина и ее ребенок начали тонуть в море во время шторма. С берега это заметили очевидцы и вызвали спасателей.

Женщину удалось спасти. Она находится в больнице в тяжелом состоянии и с признаками обморожения. Ребенок умер, предположительно, ему было 12-13 лет, сообщили в анапском отделении «Кубань-СПАС».

Юга.ру неоднократно писали о случаях смерти в воде. Летом в станице Отрадной утонул девятилетний ребенок. А в Краснодаре погибли три девочки: 15 июля 16-летняя девушка купалась, а затем пропала из виду, а затем еще двух девочек унесло течением 17 июля.

Анапа смерть Черное море

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