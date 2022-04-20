В Анапе во время шторма погиб ребенок
Вечером 19 апреля в Анапе штормом унесло в море женщину и ребенка
Трагедия произошла в море между пляжами Джемете и Витязево. Женщина и ее ребенок начали тонуть в море во время шторма. С берега это заметили очевидцы и вызвали спасателей.
Женщину удалось спасти. Она находится в больнице в тяжелом состоянии и с признаками обморожения. Ребенок умер, предположительно, ему было 12-13 лет, сообщили в анапском отделении «Кубань-СПАС».
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