В Анапе во время шторма погиб ребенок

Трагедия произошла в море между пляжами Джемете и Витязево. Женщина и ее ребенок начали тонуть в море во время шторма. С берега это заметили очевидцы и вызвали спасателей.

Женщину удалось спасти. Она находится в больнице в тяжелом состоянии и с признаками обморожения. Ребенок умер, предположительно, ему было 12-13 лет, сообщили в анапском отделении «Кубань-СПАС».