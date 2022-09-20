В Сочи во время шторма утонул мужчина

В Сочи 19 сентября во время шторма в море утонул мужчина

В телеграм-канале «ЧП Сочи» очевидцы рассказал, что трагедия произошла в Адлерском районе. Двое мужчин зашли в воду во время шторма и почти сразу их накрыло большими волнами. Одному удалось самостоятельно выбраться на берег, а второго вытаскивали из воды спасатели.

Достать из воды мужчину спасателям помогли очевидцы. Но мужчина ударился о буну и скончался еще в море. На пляж вызвали скорую помощь и медики констатировали смерть.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что утонувшему было 46 лет. По факту смерти территориальный отдел СК начал доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Наапомним, утром 19 сентября на Сочи обрушился сильный ливень и затопил улицы. В городе объявили штормовое предупреждение до конца суток 21 сентября, а жителей и гостей курорта попросили воздержаться от отдыха у воды.